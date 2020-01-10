Дом на улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде сожгли намеренно, - Наталия Казачкова Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородские пожарные установили, что горевший 21 января 2020 года жилой двухэтажный дом на ул. Энтузиастов подожгли. Об этом сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода Наталия Казачкова на заседании комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 23 января 2020 года.

По ее словам, неизвестные "подперли дверь и подожгли здание". Расследование пожара продолжается.

Напомним, жилой двухэтажный деревянный дом сгорел на ул.Энтузиастов (дом №3) 21 января. Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 22:44. Огонь распространился на один из подъездов. Во время пожара из дома пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе двоих детей. В ГУ МЧС уточнили, что пострадали одна женщина — она отравилась продуктами горения, ей потребовалась госпитализация.

В итоге пожар потушили в 00:26. Выгорело 150 кв. метров площади дома. Жители временно размещены в гостинице и у своих родственников, в течение недели всем им пообещали предоставить жилье в маневренном фонде города.