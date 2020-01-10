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Общество

Владельца мясоперерабатывающего цеха в жилом доме в Нижнем Новгороде оштрафовали за антисанитарию

23 января 2020 13:43  [105] Общество

Фото: с сайта google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельца мясоперерабатывающего цеха в пятиэтажном панельном доме № 30 по ул. Станиславского в Нижнем Новгороде оштрафовали за антисанитарию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно информации, 10 января в адрес управления Роспотребнадзора по Нижегородской области поступила копия постановления Канавинского районного суда в отношении ИП Антошина. Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КОАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Санкции данной статьи предусматривают штраф для юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Также по факту деятельности индивидуального предпринимателя осуществляет проверку Государственная жилищная инспекция.

Напомним, в декабре жители Сормовского района пожаловались на мясоперерабатывающий цех главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову.

"Цех располагается прямо в четвертом подъезде на первом этаже. За стеной наших квартир стоят огромные станки, холодильные камеры, на улице работают промышленные вентиляторы. Гул стоит с шести утра до семи вечера, даже в выходные. В квартирах завелись мыши и тараканы, а на улице около дома всегда свора собак", - сказала нижегородка.

Предприниматель в ответ на жалобы жильцов заявил, что его работа законна. Он имеет разрешение на предпринимательскую деятельность. Тем более, что закон о тишине производство не нарушает.

Владимир Панов пообещал женщине разобраться в этой ситуации.

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