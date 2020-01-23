"ТНС энерго НН" установил терминалы по новым адресам Общество

ПАО "ТНС энерго НН" установило терминалы по новым адресам. В компании обратили внимание на работу терминалов самообслуживания Кстовского, Сергачского и Шахунского отделения "ТНС энерго НН".

Старый адрес: Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 5.

Новый адрес: Бутурлинский район, с. Каменищи, ул. Молодежная, д. 22, магазин "Слобода".



Старый адрес: Бутурлинский район, с. Ягубовка, ул. Советская, д. 1.

Новый адрес: Бутурлинский район, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 41, супермаркет.



Старый адрес: Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д.8

Новый адрес: Кстовский район, с. Работки, ул. Садовая, д. 20а, магазин "Ивушка".

Старый адрес: Уренский район, г. Урень ул. Ленина, д. 268.

Новый адрес: городской округ г. Шахунья, ул. Революционная, д. 22.

В терминалах самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН" клиенты компании могут: передать показания приборов учёта и оплатить квитанции с помощью банковской карты.

В компании отметили, что для удобства клиентов компании на сегодняшний день в Нижегородской области работает 117 терминалов самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН".

Кроме того, клиенты "ТНС энерго НН" стали чаще выбирать дистанционное обслуживание.