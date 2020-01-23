"ТНС энерго НН" установил терминалы по новым адресам

ПАО "ТНС энерго НН" установило терминалы по новым адресам. В компании обратили внимание на работу терминалов самообслуживания Кстовского, Сергачского и Шахунского отделения "ТНС энерго НН".
Старый адрес: Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 5.
Новый адрес: Бутурлинский район, с. Каменищи, ул. Молодежная, д. 22, магазин "Слобода".
Старый адрес: Бутурлинский район, с. Ягубовка, ул. Советская, д. 1.
Новый адрес: Бутурлинский район, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 41, супермаркет.
Старый адрес: Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д.8
Новый адрес: Кстовский район, с. Работки, ул. Садовая, д. 20а, магазин "Ивушка".
Старый адрес: Уренский район, г. Урень ул. Ленина, д. 268.
Новый адрес: городской округ г. Шахунья, ул. Революционная, д. 22.
В терминалах самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН" клиенты компании могут: передать показания приборов учёта и оплатить квитанции с помощью банковской карты.
В компании отметили, что для удобства клиентов компании на сегодняшний день в Нижегородской области работает 117 терминалов самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН".
Кроме того, клиенты "ТНС энерго НН" стали чаще выбирать дистанционное обслуживание.
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