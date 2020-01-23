Последние новости рубрики Общество
24 января 2020 11:40  [25] Движение транспорта на пр.Гагарина перекроют 26 января
24 января 2020 11:36  [34] Режим ЧС из-за аварии на коллекторе отменен в Нижнем Новгороде
24 января 2020 11:17  [58] Нижегородский филиал "Т Плюс" просит администрации Кстовского района и Дзержинска запретить парковку в охранных зонах тепловых сетей
24 января 2020 11:04  [57] "ТНС энерго НН" установил терминалы по новым адресам
24 января 2020 10:40  [433] Нижегородцу грозит три года лишения свободы за разглашение банковской тайны
24 января 2020 10:06  [206] Клиенты "ТНС энерго НН" стали чаще выбирать дистанционное обслуживание
24 января 2020 09:15  [392] Прокуратура выявила нарушения в работе скорой помощи Богородской ЦРБ
23 января 2020 20:58  [1587] Опубликован маршрут возобновляемого с 24 января автобуса А-58 в Нижнем Новгороде
23 января 2020 20:40  [1130] Роспотребнадзор не рекомендует жителям Автозавода употреблять воду из-под крана после прорыва коллектора
23 января 2020 20:00  [927] Холодная вода появилась почти во всех домах Автозаводского района, - мэрия
Общество

"ТНС энерго НН" установил терминалы по новым адресам

24 января 2020 11:04  [57] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" установило терминалы по новым адресам. В компании обратили внимание на работу терминалов самообслуживания Кстовского, Сергачского и Шахунского отделения "ТНС энерго НН".

Старый адрес: Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 5.
Новый адрес: Бутурлинский район, с. Каменищи, ул. Молодежная, д. 22, магазин "Слобода".

Старый адрес: Бутурлинский район, с. Ягубовка, ул. Советская, д. 1.
Новый адрес: Бутурлинский район, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 41, супермаркет.

Старый адрес: Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д.8
Новый адрес: Кстовский район, с. Работки, ул. Садовая, д. 20а, магазин "Ивушка".

Старый адрес: Уренский район, г. Урень ул. Ленина, д. 268.
Новый адрес: городской округ г. Шахунья, ул. Революционная, д. 22.

В терминалах самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН" клиенты компании могут: передать показания приборов учёта и оплатить квитанции с помощью банковской карты.

В компании отметили, что для удобства клиентов компании на сегодняшний день в Нижегородской области работает 117 терминалов самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН".

Кроме того, клиенты "ТНС энерго НН" стали чаще выбирать дистанционное обслуживание.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph