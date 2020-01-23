Последние новости рубрики Общество
24 января 2020 17:34  [41] Жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича
24 января 2020 17:32  [57] Глеб Никитин выразил соболезнования родным президента регионального Союза конькобежного спорта Юрия Круглова
24 января 2020 17:31  [98] Нижегородский водоканал просит не верить слухам о повторном отключении воды на Автозаводе
24 января 2020 17:13  [79] Вместо "особняка" рядом с наб. Федоровского в Нижнем Новгороде хотят построить диагностический центр
24 января 2020 16:33  [202] Владимир Панов обещал возместить ущерб владельцам участков СТ "Красный кожевенник" после прорыва коллектора
24 января 2020 16:21  [96] Департамент дорожного хозяйства сообщает о полной очистке центральных дорог ото льда
24 января 2020 15:56  [576] Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского
24 января 2020 15:31  [146] Жители Нижегородского района рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького
24 января 2020 14:10  [183] Почти 10 тысяч некачественных детских товаров изъято у нижегородских продавцов в 2019 году
24 января 2020 13:39  [580] ЭнергосбыТ Плюс предупредил 850 должников в Кстове о необходимости погасить долги
Общество

Владимир Панов обещал возместить ущерб владельцам участков СТ "Красный кожевенник" после прорыва коллектора

24 января 2020 16:33  [202] Общество
Сточные воды в СНТ Красный Кожевник

Сточные воды в СНТ Красный Кожевник

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Глава Нижнего Новгорода на встрече с владельцами участков в СТ "Красный кожевенник" обещал возместить ущерб, который нанес прорвавшийся канализационный коллектор на улице Шекспира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Прорыв коллектора произошел 22 января. В результате канализационные стоки распространилисьпо территории СНТ. Под водой оказались 1 тысяча кв. м.

Владимир Панов поручил оценить ущерб с каждым собственником участка индивидуально.

Руководитель обслуживающей канализационный коллектор организации - ООО "Заводские сети" Андрей Орлихин сообщил, что сейчас компания приступила к ликвидации последствий аварии.

"Сегодня начали откачку воды с затопленных садовых участков. Будем работать столько, сколько потребуется для полного ее устранения, все необходимые ресурсы и техника у компании имеются. Данный вопрос будет на постоянном контроле. Параллельно приступаем к разработке комплексного плана мероприятий по исключению подобных ситуаций в будущем", - пояснил Андрей Орлихин.

По словам местных жителей, у них пострадало около 40 участков в СТ. Наибольший ущерб нанесен постройкам, находившимся в низине.

"Эта ситуация – прецендент, который должен быть решен раз и навсегда. Либо ООО "Заводские сети" делают капитальный ремонт коллектора, либо этот объект передается в город и затем Нижегородскому водоканалу", - подытожил Владимир Панов.

По информации администрации Ленинского района заявления пострадавших садоводческого товарищества "Красный Кожевник" принимаются в районной администрации в кабинете №115 с 9:00 до 18:00, контактный телефон 258-41-19.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph