Владимир Панов обещал возместить ущерб владельцам участков СТ "Красный кожевенник" после прорыва коллектора Общество

Сточные воды в СНТ Красный Кожевник Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Глава Нижнего Новгорода на встрече с владельцами участков в СТ "Красный кожевенник" обещал возместить ущерб, который нанес прорвавшийся канализационный коллектор на улице Шекспира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Прорыв коллектора произошел 22 января. В результате канализационные стоки распространилисьпо территории СНТ. Под водой оказались 1 тысяча кв. м.

Владимир Панов поручил оценить ущерб с каждым собственником участка индивидуально.

Руководитель обслуживающей канализационный коллектор организации - ООО "Заводские сети" Андрей Орлихин сообщил, что сейчас компания приступила к ликвидации последствий аварии.

"Сегодня начали откачку воды с затопленных садовых участков. Будем работать столько, сколько потребуется для полного ее устранения, все необходимые ресурсы и техника у компании имеются. Данный вопрос будет на постоянном контроле. Параллельно приступаем к разработке комплексного плана мероприятий по исключению подобных ситуаций в будущем", - пояснил Андрей Орлихин.

По словам местных жителей, у них пострадало около 40 участков в СТ. Наибольший ущерб нанесен постройкам, находившимся в низине.

"Эта ситуация – прецендент, который должен быть решен раз и навсегда. Либо ООО "Заводские сети" делают капитальный ремонт коллектора, либо этот объект передается в город и затем Нижегородскому водоканалу", - подытожил Владимир Панов.

По информации администрации Ленинского района заявления пострадавших садоводческого товарищества "Красный Кожевник" принимаются в районной администрации в кабинете №115 с 9:00 до 18:00, контактный телефон 258-41-19.