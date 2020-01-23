Нижегородский водоканал просит не верить слухам о повторном отключении воды на Автозаводе Общество

Сточные воды в СНТ Красный Кожевник Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородский водоканал просит не верить слухам о повторном отключении воды в Автозаводском районе областного центра.

"Повторных отключений воды в Автозаводском районе не планируется", - сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время в адрес Нижегородского водоканала поступают многочисленные вопросы от жителей Автозаводского района. В обращениях сказано, что в социальных сетях и через мессенджеры распространяется информация о повторном отключении водоснабжения Автозаводского района 24 января в связи с аварийной ситуацией на коллекторе ООО "Заводские сети".

"Сообщаем, что аварийная ситуация ликвидирована 23 января, холодное и горячее водоснабжение Автозаводского района восстановлено в тот же день в полном объеме. Повторных масштабных отключений не запланировано. Просим жителей не верить источникам, которые сообщают о возможных отключениях", - сказали в компании.

Прорыв канализационного коллектора произошел в Ленинском районе на ул. Шекспира у д.10Б. Из коллектора вытекли канализационные стоки и затопили 1000 кв.м..

В результате аварии нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Нижегородский водоканал оказал помощь в ликвидации последствий аварии, направив на место спецтехнику и сотрудников, а также организовав подвоз питьевой воды к отключенным от водоснабжения домам.