ЧП в подвале на Светлоярской произошло из-за постороннего предмета, который детонировал Происшествия

Фото: Администрация Сормовского района

ЧП в подвале на ул.Светлоярской Нижнего Новгорода произошло из-за постороннего предмета, который детонировал. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Напомним, что жителей дома №36 по ул.Светлоярской эвакуировали 30 января предположительно из-за взрыва в подвале, который произошел утром. Прибывшие на место происшествия кинологи и саперы при визуальном осмотре никаких разрушений несущих конструкций не обнаружили, то есть угрозы обрушения дома нет. Однако из-за происшествия пострадали два человека.

Сейчас региональное ГУ МВД сообщает, что в подвале был обнаружен посторонний предмет, и когда слесари осуществляли обмер труб в подвале, этот предмет детонировал.

В итоге слесари получили ранения. Один из них госпитализирован, второй после осмотра медиками отпущен домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ).

В настоящее время здание обследовали сотрудники полиции, и не обнаружили предметов, представляющих опасность.

Изъятые с места происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данным на 14 часов эвакуированные ранее жители вернулись в свои квартиры.