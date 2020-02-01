Неизвестный продавал медицинские маски в центре Нижнего Новгорода из-за коронавируса Общество

Неизвестный продавал медицинские маски в центре Нижнего Новгорода из-за коронавируса. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте, "бизнесмен" якобы предлагал купить маску за 50 рублей в связи с дефицитом изделий в аптеках.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 3 февраля 2020 года, от коронавируса 2019-nCoV умерли уже 360 человек, вылечились 475 человек, заражены около 17 тысяч.

В России выявлены двое граждан Китая, больных новым коронавирусом, в Тюменской области и в Забайкальском крае.

Ранее, Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в Нижегородской области. Вместе с тем, в регионе создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.