Сотрудники "Красного Сормова" проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" Политика

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники завода "Красное Сормово" проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Сбор подписей стартовал 1 февраля 2020 года. 3 февраля в ДК "Красное Сормово" прошло мероприятие, в котором приняли участие 700 заводчан и жителей Сормовского района. Подписи помогали собирать 15 добровольцев Нижегородского отделения движения "Волонтеры Победы".

Значимость активности заводчан подчеркнул секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Красное Сормово" - настоящее предприятие-легенда не только для Нижегородской области, но и для России в целом. Вызывает восхищение, как быстро завод в годы войны перешел на выпуск передовой военной продукции. Это ярчайший пример ответственного подхода к делу каждого сотрудника предприятия", - сказал он.

"Одним из условий присвоения звания "Город трудовой доблести" являются государственные награды, полученные предприятиями за труд во время Великой Отечественной войны. "Красное Сормово" в 1943-ом было награждено Орденом Ленина, а в 1945 году - орденом Отечественной войны 1-й степени. Эти факты обязательно найдут свое отражение в заявке Нижнего Новгорода", - добавил глава региона.

"Только на нашем предприятии в годы Великой Отечественной войны было выпущено более 13,5 тысяч танков Т-34, 27 из 53 построенных в то время в Советском Союзе подводных лодок и более 3 миллионов снарядов", - в свою очередь заявил генеральный директор ПАО "Завод Красное Сормово" Михаил Першин.

Напомним, что законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести" 14 декабря 2019 года на рассмотрение Государственной думы внес президент Российской Федерации Владимир Путин. Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Принять участие в голосовании могут все жители региона старше 14 лет. Сделать это можно несколькими способами: поставить свою подпись в централизованных пунктах по сбору подписей или на сайте, пройдя процедуру регистрации.