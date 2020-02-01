Перевозки пассажиров на ГЖД в январе выросли на 3,8% Общество

Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге в январе 2020 года выросли на 3,8% по сравнению с январем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД - филиала ОАО "РЖД".

По оперативным данным, в январе с вокзалов и станций железной дороги отправлено 2,9 млн пассажиров. Из них на поездах дальнего следования -740 тысяч человек, в пригородном сообщении – более 2,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что новый остановочный пункт Горьковской железной дороги построят в Нижнем Новгороде. Он будет располагаться на участке Окская (Богородский район) – Петряевка (Автозаводский район Нижнего Новгорода).