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Общество

Перевозки пассажиров на ГЖД в январе выросли на 3,8%

03 февраля 2020 17:22  [98] Общество

Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге в январе 2020 года выросли на 3,8% по сравнению с январем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД - филиала ОАО "РЖД".

По оперативным данным, в январе с вокзалов и станций железной дороги отправлено 2,9 млн пассажиров. Из них на поездах дальнего следования -740 тысяч человек, в пригородном сообщении – более 2,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что новый остановочный пункт Горьковской железной дороги построят в Нижнем Новгороде. Он будет располагаться на участке Окская (Богородский район) – Петряевка (Автозаводский район Нижнего Новгорода).

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