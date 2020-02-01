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Экономика

Директора "Арзамасдорремстрой" дисквалифицировали из-за бездействия при ремонте дороги в Нижегородской области

04 февраля 2020 13:57  [380] Экономика

Директора "Арзамасдорремстрой" дисквалифицировали на полгода из-за бездействия при ремонте дороги в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 4 февраля 2020 года.

Ранее прокуратура Ардатовского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между Главным управлением автомобильных дорог области (ГУАД НО) и ООО "Арзамасдорремстрой" заключен государственный контракт на ремонт участка автомобильной дороги Михеевка-Канерга в Ардатовском районе.

Сумма контракта составила более 39 млн рублей, дата окончания работ в соответствии с контрактом – август 2019 года.

Однако, по истечении указанного срока подрядчик свои обязательства не исполнил, в срок работы в полном объеме не выполнил. Общая сумма невыполненных работ превысила 34 млн рублей.

С целью устранения нарушений прокуратурой района руководителю ООО "Арзамасдорремстрой" внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по окончанию работ в рамках государственного контракта. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Постановлением мирового судьи судебного участка руководитель организации привлечен к административной ответственности (дисквалификация сроком на 6 месяцев).

Ранее сообщало, что другой подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог также в Ардатовском районе. Контракт на ремонт дорог был заключен местной администрацией с ООО "Ромэдстрой-НН" на сумму более 20 миллионов рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджета Нижегородской области и местного бюджета.

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