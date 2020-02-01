Нижегородец подозревается в убийстве напарника по бизнесу Происшествия

Нижегородец подозревается в убийстве напарника по бизнесу. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области 5 февраля 2020 года, 27-летнего молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Убитому также 27 лет.

Первоначально заявление о безвестном исчезновении молодого человека поступило в правоохранительные органы 30 января 2020 года. Сотрудники полиции установили, что последний контакт пропавшего зафиксирован на территории Нижегородского района.

В ходе проведения доследственной проверки следователем СО по Нижегородскому району СУ СКР по региону по результатам опроса напарника по бизнесу пропавшего мужчины было принято решение о проведении неотложных действий на территории Бутурлинского района Нижегородской области. Так как именно в доме одного из населенных пунктов этого района 29 января 2020 года он отдыхал вместе с пропавшим.

4 февраля 2020 года при осмотре пристроя этого дома было обнаружено тело пропавшего напарника.

Подозреваемый дал признательные показания, сообщив следователям СК, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ранений топором, а затем сокрыл тело погибшего, закопав его в пристрое дома.

Оба фигуранта занимались предпринимательской деятельностью по доставке еды.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, тело другого погибшего в ходе ссоры 55-летнего нижегородца было обнаружено спустя несколько дней.