Последние новости рубрики Происшествия
05 февраля 2020 13:10  [510] Нижегородец подозревается в убийстве напарника по бизнесу
05 февраля 2020 12:55  [153] Драгдилер из Выксы осужден за попытку сбыта 15 кг наркотиков
05 февраля 2020 12:26  [285] Массовое ДТП с участием четырех большегрузов произошло на трассе М-7 в Нижегородской области
05 февраля 2020 10:08  [484] Жители Удмуртии пытались провезти на территорию Нижегородской области психотропные вещества
04 февраля 2020 14:17  [770] Подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской поместили в психиатрический стационар
04 февраля 2020 11:10  [846] Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка
04 февраля 2020 10:25  [862] "Газпром газораспределение НН" оштрафовано на 300 тысяч рублей за задержку техприсоединения объекта
04 февраля 2020 10:10  [844] Двое мужчин погибли на пожаре в Перевозе
04 февраля 2020 09:44  [1167] Жительница Сарова предстанет перед судом за кражу денег из банкомата
04 февраля 2020 09:05  [1178] Девушка сдала чужую квартиру в Нижнем Новгороде без ведома собственника
Происшествия

Нижегородец подозревается в убийстве напарника по бизнесу

05 февраля 2020 13:10  [510] Происшествия

Нижегородец подозревается в убийстве напарника по бизнесу. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области 5 февраля 2020 года, 27-летнего молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Убитому также 27 лет.

Первоначально заявление о безвестном исчезновении молодого человека поступило в правоохранительные органы 30 января 2020 года. Сотрудники полиции установили, что последний контакт пропавшего зафиксирован на территории Нижегородского района.

В ходе проведения доследственной проверки следователем СО по Нижегородскому району СУ СКР по региону по результатам опроса напарника по бизнесу пропавшего мужчины было принято решение о проведении неотложных действий на территории Бутурлинского района Нижегородской области. Так как именно в доме одного из населенных пунктов этого района 29 января 2020 года он отдыхал вместе с пропавшим.

4 февраля 2020 года при осмотре пристроя этого дома было обнаружено тело пропавшего напарника.

Подозреваемый дал признательные показания, сообщив следователям СК, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ранений топором, а затем сокрыл тело погибшего, закопав его в пристрое дома.

Оба фигуранта занимались предпринимательской деятельностью по доставке еды.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, тело другого погибшего в ходе ссоры 55-летнего нижегородца было обнаружено спустя несколько дней.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph