Экс-начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрий Кулик назначен главным федеральным инспектором по Ульяновской области Политика

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Экс-начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрий Кулик назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО 5 февраля 2020 года.

Полпред в ПФО Игорь Комаров официально представил Юрия Кулика в новой должности.

Юрий Кулик почти 35 лет служил в правоохранительных органах, где начал работать участковым и прошел путь до начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Игорь Комаров выразил уверенность, что профессионализмом и ответственным отношением к работе Юрий Кулик заслужит доверие и уважение жителей Ульяновской области.

Среди приоритетов в работе ГФИ Игорь Комаров назвал расширение мер поддержки семей с детьми; рост качества жизни и доходов граждан; повышение эффективности экономики и стимулирование инвестиций.

Перед главным федеральным инспектором стоят и оперативные задачи: координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества, политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности. Полномочный представитель напомнил, что в этом году состоятся выборы депутатов Ульяновской городской думы и подчеркнул, что главному федеральному инспектору важно обеспечивать координацию деятельности территориальных подразделений федеральных органов власти, обеспечение безопасности, законности и правопорядка в день голосования.

Отметим, что ранее агентство сообщало о том, что Юрий Кулик может стать главным федеральным инспектором по Ульяновской области.