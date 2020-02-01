Школа № 123 Ленинского района откроется после капремонта 8 февраля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Школа № 123 Ленинского района (ул. Дружбы, 50) откроется после капремонта 8 февраля 2020 года. Об этом стало известно в ходе инспекции школы 5 февраля 2020 года.

В ходе ремонта удалось сократить пространство раздевалок и оборудовать их под два класса начальной школы, также появилось еще два новых класса для обучения иностранным языкам. Таким образом, удалось сократить количество обучающихся во вторую смену с 7 до 5 классов, добавил директор школы Борис Котельников.

После капремонта в школе также будут организованы программы кванториума.

Напомним, средства на капремонт в школе № 123 были выделены еще в ноябре 2018 года. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену.