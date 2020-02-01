Школа № 123 Ленинского района откроется после капремонта 8 февраля

Фото:
Школа № 123 Ленинского района (ул. Дружбы, 50) откроется после капремонта 8 февраля 2020 года. Об этом стало известно в ходе инспекции школы 5 февраля 2020 года.
В ходе ремонта удалось сократить пространство раздевалок и оборудовать их под два класса начальной школы, также появилось еще два новых класса для обучения иностранным языкам. Таким образом, удалось сократить количество обучающихся во вторую смену с 7 до 5 классов, добавил директор школы Борис Котельников.
После капремонта в школе также будут организованы программы кванториума.
Напомним, средства на капремонт в школе № 123 были выделены еще в ноябре 2018 года. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+