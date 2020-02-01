Палата РФС запретила ФК "НН" регистрировать новых игроков из-за долга перед футболистом

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Палата Российского футбольного союза временно запретила ФК "Нижний Новгород" регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте палаты РФС.
Причиной этому послужил конфликт футбольного клуба с одним из его бывших игроков –Юрием Лебедевым. ФК "Нижний Новгород" досрочно расторг договор с защитником 25 декабря 2019 года. По мнению палаты РФС это было сделано "в отсутствие виновных действий (бездействия) со стороны футболиста-профессионала (без уважительных причин)".
В связи с этим было принято решение обязать ФК "Нижний Новгород" выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.
Отмечается, что запрет на регистрацию новых игроков будет снят, когда спор разрешится.
Напомним, что Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "Нижний Новгород" в октябре 2019 года. Его место занял Роберт Евдокимов.
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