Палата РФС запретила ФК "НН" регистрировать новых игроков из-за долга перед футболистом Спорт

Фото: с сайта fcnizhnynovgorod.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Палата Российского футбольного союза временно запретила ФК "Нижний Новгород" регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте палаты РФС.

Причиной этому послужил конфликт футбольного клуба с одним из его бывших игроков –Юрием Лебедевым. ФК "Нижний Новгород" досрочно расторг договор с защитником 25 декабря 2019 года. По мнению палаты РФС это было сделано "в отсутствие виновных действий (бездействия) со стороны футболиста-профессионала (без уважительных причин)".

В связи с этим было принято решение обязать ФК "Нижний Новгород" выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.

Отмечается, что запрет на регистрацию новых игроков будет снят, когда спор разрешится.

Напомним, что Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "Нижний Новгород" в октябре 2019 года. Его место занял Роберт Евдокимов.