Замдиректора НИИ экспериментальной онкологии ПИМУ Марина Ширманова получила премию президента в Московском Кремле Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Президент России Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год в Московском Кремле 6 февраля 2020 года. Одной из трех награжденных стала нижегородка - заместитель директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" (ПИМУ) Марина Ширманова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"На стыке сразу нескольких наук – физики, биологии, медицины – работает Марина Вадимовна Ширманова, представитель новой научной школы, которая появилась в Нижнем Новгороде благодаря программе мегагрантов. В лаборатории под её руководством успешно разрабатываются принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей. Они позволяют получить недоступные ранее знания о внутренних процессах в поражённых клетках и на основе этого прицельно воздействовать на них, выбирать самый лучший в каждом конкретном случае способ терапии и эффективно лечить целый ряд онкологических заболеваний", - сказал Владимир Путин.

"Хочу выразить огромную признательность и благодарность за высокую оценку результатов нашей работы. Сегодня у нас праздник. И этот праздник – историческое событие в истории не только Приволжского исследовательского медицинского университета, где проводились наши исследования, но и всего Нижегородского региона. Нижегородские ученые уже известны своими достижениями в области оптической когерентной томографии, ее внедрением в клинику. Продолжая традиции, мы расширили спектр оптических методов и показали возможности новых инструментов и технологий в изучении биологических особенностей рака. Мы буквально научились видеть, как функционирует опухоль. И это открывает новые возможности для улучшения диагностики и лечения", - сказала Марина Ширманова.

Замдиректора НИИ экспериментальной онкологии ПИМУ Марина Ширманова получила премию в Московском Кремле Награждение прошло перед началом расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Марину Ширманову с получением высокой награды и поблагодарил за проводимую работу.

"Биомедицина – одно из базовых научных направлений для Нижегородской области. Сейчас в этой отрасли активно работают Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Разработка новых методик диагностики и лечения онкологических заболеваний также приоритетное направление работы Нижегородского научно-образовательного центра. Мы гордимся своими учеными", - сказал губернатор.

Ранее уже сообщалось, что Глеб Никитин поздравил Марину Ширманову с присуждением премии президента.