Нижегородскому скверу "Звезда" предлагают дать имя "Любви, семьи и верности" Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Сквер "Звезда" в Нижнем Новгороде предлагают переименовать в сквер "Любви, семьи и верности". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Этот и другие варианты названия парка будут рассмотрены 11 февраля в администрации Советского района на заседании комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории района.

С инициативой дать скверу новое название обратились жители близлежащих к нему домов. По словам нижегородцев, дом культуры "Звезда" уже не существует много лет, и это название устарело.

После принятия решения будет подготовлен пакет документов, который затем передадут в администрацию Нижнего Новгорода, далее вынесут на заседание городской думы.

Напомним, в 2020 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в сквере будет проведено благоустройство территории.