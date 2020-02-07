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Рассыпанная техническая соль могла стать причиной участившихся случаев выхода лосей на дороги Нижегородской области. Такую версию агентству озвучил председатель Совета НОД экологический центр "Дронт", эколог Асхат Каюмов. Отметим, что в минувшие выходные лось был замечен гуляющим по трассе под Арзамасом. При приближении автомобиля, он убежал в лес. Случаи выхода животных на трассу в последнее время не редкость.
"Им не хватает соли, потому что они отращивают рога. Если есть такая проблема - может комитету госохотнадзора нужно делать больше солонцов, чтобы отвлекать их от дорог", - отметил Асхат Каюмов.
Он также пояснил, что в регионе существуют пути миграции копытных животных. В таких местах сотрудники комитета госохотнадзора должны выставлять спецзнаки, призывающие снизить скорость.
Ранее, провалившегося под лед на Волге лосенка спасли и вернули в лес.
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