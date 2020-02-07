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Общество

Рассыпанная техническая соль могла стать причиной участившихся случаев выхода лосей на дороги Нижегородской области

10 февраля 2020 16:46  [353] Общество

Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Рассыпанная техническая соль могла стать причиной участившихся случаев выхода лосей на дороги Нижегородской области. Такую версию агентству озвучил председатель Совета НОД экологический центр "Дронт", эколог Асхат Каюмов. Отметим, что в минувшие выходные лось был замечен гуляющим по трассе под Арзамасом. При приближении автомобиля, он убежал в лес. Случаи выхода животных на трассу в последнее время не редкость.

"Им не хватает соли, потому что они отращивают рога. Если есть такая проблема - может комитету госохотнадзора нужно делать больше солонцов, чтобы отвлекать их от дорог", - отметил Асхат Каюмов.

Он также пояснил, что в регионе существуют пути миграции копытных животных. В таких местах сотрудники комитета госохотнадзора должны выставлять спецзнаки, призывающие снизить скорость.

Ранее, провалившегося под лед на Волге лосенка спасли и вернули в лес.

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