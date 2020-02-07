Последние новости рубрики Политика
11 февраля 2020 13:29  [144] Дмитрий Барыкин уведомил Владимира Панова о необходимости внесения отчета главы в нижегородскую Думу
11 февраля 2020 13:04  [146] Социальная тематика и вопросы справедливости стали приоритетом для граждан в поправках к Конституции РФ, - Константин Костин
10 февраля 2020 15:50  [1246] Александр Сочнев избран главой МСУ Богородского района
07 февраля 2020 14:54  [1302] "Единая Россия" разрабатывает меры по ограничению цен на лекарства
07 февраля 2020 14:06  [931] Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
07 февраля 2020 11:52  [975] Минимущества Нижегородской области подало иск на экс-руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова
07 февраля 2020 11:37  [1303] Новинки присоединят к избирательному округу №35 Нижнего Новгорода
06 февраля 2020 19:09  [1533] Экспертная комиссия определила трех претендентов на пост нижегородского министра спорта
06 февраля 2020 18:37  [1531] "Решение президента об усилении регионального аспекта высшего образования позволит преодолеть дефицит кадров", - Глеб Никитин
06 февраля 2020 18:15  [1052] "Регион полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты", - Андрей Гнеушев
Политика

Дмитрий Барыкин уведомил Владимира Панова о необходимости внесения отчета главы в нижегородскую Думу

11 февраля 2020 13:29  [144] Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин уведомил главу города Владимира Панова о необходимости внесения отчета главы по итогам 2019 года в Думу. Как сообщили в аппарате Думы, обозначен срок до 1 марта 2020 года в соответствии с пунктом 3.5 Положения о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы от 27.03.2019 № 66.

Согласно Положению, после внесения отчет главы города заслушивается на всех профильных комиссиях Думы. Депутаты имеют право подготовить свои вопросы по отчету и подать их в рамках работы комиссий или фракций. Глава города должен публично ответить на вопросы, утвержденные Советом Думы. Число таких вопросов может достигать 14-ти: по одному от каждой из девяти комиссии, четырех фракций и внефракционного представительства, состоящего из двух депутатов. Ответы на остальные вопросы должны поступить в Думу в письменном виде за две недели до публичного отчета главы города.

В случае соблюдения всех регламентов, отчет главы города может прозвучать на апрельском заседании Думы Нижнего Новгорода, отметили в аппарате Думы.

Напомним, в 2018 году Владимир Панов отчитывался перед депутатами на заседании в мае, тогда отчет был одобрен. В 2019 году она также отчитывался только в мае. Кроме того, в 2017 году сити-менеджер Сергей Белов представлял свой отчет о работе администрации на майском заседании.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph