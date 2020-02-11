Нижегородцев научат руководить обществами трезвости Общество

фото с конференции Трезвение как христианская добродетель Фото: из группы НООО "Трезвение" в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школа руководителей обществ трезвости откроется в православном семейном центре "Ковчег" при Молитовском благочинии. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

На занятия приглашаются священнослужители и социальные работники, а также "страдающие зависимостями и их родственники и все неравнодушные к проблеме алкоголизации и наркотизации общества".

Учителями в этой школе выступят эксперты в области работы с людьми, страдающими различными формами зависимостей.

Организатором обучения выступила нижегородская областная общественная организация "Трезвение". Целью школы является создание обществ трезвости на приходах Нижегородской митрополии. Школа будет действовать по программе проекта "Утверждая трезвость", получившего поддержку международного грантового конкурса "Православная инициатива".

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону +7 902-682-64-10 или электронной почте noo-trezvenie2@mail.ru. Занятия начнутся 14 марта в 10:00.

Напомним, что "Школа трезвости" работает в Нижнем Новгороде с 9 апреля 2019 года. На занятия приглашаются прихожане храмов Нижегородского благочиния, люди, желающие помочь своим родственникам преодолеть алкогольную, наркотическую и игровую зависимости.