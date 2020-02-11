Пассажир попал в больницу после того как упал в маршрутке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажир попал в больницу после того как упал в маршрутке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Речь идет о маршрутке №97. Как пояснили в Госавтоинспекции, 63-летний водитель маршрутки при начале движения автобуса допустил падение пассажира.

В результате 41-летняя пассажирка упала и травмировалась. У женщины диагностировали сочетанную травму и госпитализировали.

Напомним, что в конце января в Нижегородской области 46-летний водитель, управляя пассажирским автобусом ПАЗ, начал движение с открытыми дверьми маршрутки. В результате из салона выпал 77-летний пассажир. Пожилой мужчина при падении сломал шейку бедра, что является тяжким вредом здоровью. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.