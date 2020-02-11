Режим работы нижегородского музея "Щелоковский хутор" изменился Общество

Режим работы нижегородского музея "Щелоковский хутор" изменился. Об этом сообщается в официальной группе музея ВКонтакте. Изменения связаны с реставрационными работами.

С 11 февраля 2020 года утвержден следующий режим работы:

Понедельник, вторник, среда – музей закрыт для посетителей.

Четверг, пятница, суббота, воскресенье – музей открыт для посетителей с 10:00 до 18:00.

Прием посетителей только в составе групп в сопровождении экскурсовода МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор". Для посетителей, пришедших не в составе организованной группы, экскурсии проводятся по графику. Посещение музея без экскурсионного сопровождения запрещено.

График проведения экскурсий:

- в четверг-пятницу: 10:00, 12:00, 14:00

- в субботу и воскресенье: 10:00,11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Запись по телефону 422-40-56.

Стоимость билетов: взрослый 150 рублей, льготный 100 рублей, детский 80 рублей с учетом экскурсионного обслуживания.

Для индивидуальных экскурсий (до 3 человек включительно): стоимость билета составит 100 рублей и экскурсионная путевка 300 рублей.

В связи со строительными работами постановочные фотосессии отменены.

Ранее сообщалось, что церковь XVIII века, мельницу и овины на Щелоковском хуторе отреставрируют до 2021 года.