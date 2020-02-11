Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2020 12:15  [28] Глеб Никитин вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
13 февраля 2020 12:09  [37] Режим работы нижегородского музея "Щелоковский хутор" изменился
13 февраля 2020 11:23  [411] Две новые школы и детский сад построят в Новинках в 2021 году
13 февраля 2020 10:31  [574] Житель Пильнинского района получил условный срок за неуплату алиментов пяти детям
13 февраля 2020 09:15  [676] Глеб Никитин посетит Балахнинский район 13 февраля
12 февраля 2020 17:46  [1144] Новый корпус детского сада открылся в Сергаче Нижегородской области
12 февраля 2020 17:44  [832] "За присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" собрано уже 125 тысяч подписей", - Глеб Никитин
12 февраля 2020 17:41  [1155] ДУКи Нижнего Новгорода объяснили индексацию цен на свои услуги
12 февраля 2020 16:09  [996] Олег Шагаев пропал в Нижнем Новгороде
12 февраля 2020 15:36  [1013] Стратсессия российских водоканалов пройдет в Нижнем Новгороде 18-19 февраля
Общество

Режим работы нижегородского музея "Щелоковский хутор" изменился

13 февраля 2020 12:09  [37] Общество

Фото: с сайта музея

Режим работы нижегородского музея "Щелоковский хутор" изменился. Об этом сообщается в официальной группе музея ВКонтакте. Изменения связаны с реставрационными работами.

С 11 февраля 2020 года утвержден следующий режим работы:

Понедельник, вторник, среда – музей закрыт для посетителей.

Четверг, пятница, суббота, воскресенье – музей открыт для посетителей с 10:00 до 18:00.

Прием посетителей только в составе групп в сопровождении экскурсовода МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор". Для посетителей, пришедших не в составе организованной группы, экскурсии проводятся по графику. Посещение музея без экскурсионного сопровождения запрещено.

График проведения экскурсий:

- в четверг-пятницу: 10:00, 12:00, 14:00
- в субботу и воскресенье: 10:00,11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Запись по телефону 422-40-56.

Стоимость билетов: взрослый 150 рублей, льготный 100 рублей, детский 80 рублей с учетом экскурсионного обслуживания.

Для индивидуальных экскурсий (до 3 человек включительно): стоимость билета составит 100 рублей и экскурсионная путевка 300 рублей.

В связи со строительными работами постановочные фотосессии отменены.

Ранее сообщалось, что церковь XVIII века, мельницу и овины на Щелоковском хуторе отреставрируют до 2021 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph