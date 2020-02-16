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Общество

Презентация концепций благоустройства семи общественных пространств пройдет в Нижнем Новгороде 17-18 февраля

17 февраля 2020 16:19  [86] Общество

Презентация концепций благоустройства семи общественных пространств пройдет в Нижнем Новгороде 17-18 февраля 2020 года. Об этом сообщили в Институте Урбанистики НН.

На этой неделе жителям Автозаводского, Канавинского и Московского районов будут представлены концепции развития территорий, которые вошли в программу "Формирование комфортной городской среды":

17 февраля в 18:00 - сквер по ул. Мончегорская у дома № 33 и сквер Самбо по ул. Дружаева. Обсуждение состоится в Пенсионном фонде (ул. Школьная, 5)

17 февраля в 18.30 - бульвар Авиастроителей. Обсуждение состоится в школе № 172 (ул. Евгения Мирошникова, 4а)

18 февраля в 18.00 - природно-рекреационная территория вокруг озера "Больничное". Обсуждение состоится в детской библиотеке им. А. Пешкова (Московское шоссе, 140)

18 февраля в 18.00 - сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до ул. Смирнова), Парк Славы и Парк культуры и отдыха Автозаводского района (2-я очередь). Обсуждение состоится в Пенсионном фонде (ул. Школьная, 5).

Напомним, сухой фонтан и зону для чтения хотят создать на пр.Гагарина в 2020 году.

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