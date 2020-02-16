Нижегородские энергетики в режиме повышенной готовности: из-за сильного ветра ожидаются обрывы ЛЭП Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" 17 февраля переведены в режим повышенной готовности – в связи с сильным ветром до 18 м/с ожидаются проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Бригады энергетиков Нижновэнерго, укомплектованные необходимым снаряжением и техникой, находятся в готовности для устранения возможных технологических нарушений в электроснабжении. Также в распоряжении региональной электросетевой компании находится необходимое количество резервных источников электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты Нижновэнерго осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Поддерживается постоянная связь с администрациями районов и подразделениями ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, нижегородцы могут обращаться по телефону контакт-центра компании: 8-800-50-50-115. В случае возникновения внештатных ситуаций потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

Напомним, что неблагоприятные погодные условия продолжаются в Нижнем Новгороде с самого утра.