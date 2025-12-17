Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Охрану нижегородских школ усилят после ножовщины в Подмосковье

17 декабря 2025 10:04 Общество
Охрану нижегородских школ усилят после ножовщины в Подмосковье

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Меры безопасности в образовательных учреждениях Нижегородской области будут усилены после трагического инцидента, произошедшего в подмосковной школе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования и науки региона.

Напомним, 16 декабря подросток напал с ножом на учеников в подмосковной школе. В результате погиб 10-летний школьник, еще несколько ребят и охранник получили ранения. 

После случившегося в нижегородском минобре провели экстренное совещание с руководителями муниципальных управлений образования. Им поручено принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах.

В частности, усилен контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, увеличена частота проверок зданий и сооружений, а также организованы внеплановые инструктажи для охранников, педагогов и самих учащихся.

По данным ведомства, в регионе функционирует более 2 700 образовательных организаций. В зависимости от степени риска, они охраняются сотрудниками частных охранных предприятий, Росгвардии или полиции.

"Учреждения оснащены техническими средствами охраны с выводом сигнала на пульты централизованного наблюдения филиалов вневедомственной охраны. Также в регионе проводится обучение сотрудников образовательных учреждений, включая педагогов, по вопросам антитеррористической защищенности. С родителями школьников ведётся постоянная профилактическая работа по вопросам безопасности и повышению бдительности при угрозе терактов", — подчеркнули в профильном министерстве. 

Кроме того, в школах регулярно проверяются системы охраны, проводятся профилактические беседы с детьми и их родителями, в том числе с участием педагогов-психологов.

В регионе действует Центр психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений. С 1 ноября запущен в работу анонимный чат "Мы с тобой онлайн", предназначенный для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль дело из-за травли нижегородской школьницы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Буллинг Образование Школы
