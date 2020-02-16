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Общество

Скорость нижегородской канатной дороги снижена из-за ветра

18 февраля 2020 11:04  [23] Общество

Скорость нижегородской канатной дороги снижена из-за ветра 18 февраля 2020 года. Об этом агентству сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Кроме того, во время следования кабинок возможны кратковременные остановки. В случае ухудшения погоды канатная дорога будет остановлена полностью.

Накануне, 17 февраля, канатную дорогу также планировалось остановить в случае усиления ветра.

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