Нижегородская администрация назвала сроки сдачи девяти пристроев к детским садам Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода в лице и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрия Горбунова назвала сроки сдачи девяти пристроев к детским садам, самих детских садов и школ. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 18 февраля 2020 года.

Так 26 февраля будут сданы пристрои к детским садам №114 (будут получены результаты проверки) и №368.

Срок ввода в эксплуатацию пристроев к детсадам: №364 - 6 марта, детсадам №№ 434, 469, 7, 12 - 27 марта. Сдача двух пристроев находится под угрозой - к детским садам №115 и №119. К подрядчику имеется ряд претензии. Ориентировочный срок сдачи двух последних объектов - 31 марта.

Детский сад в районе Мещерского озера планируют ввести 20 февраля, в мкр. Бурнаковский - 15 марта, на пр. Гагарина - 20 июля.

Школу в мкр. Цветы введут в эксплуатацию в начале марта, на пр. Гагарина - до 1 сентября.

Строительство пристроев ведется в рамках национального проекта "Демография". Каждый корпус рассчитан на 60 детей. Срок выполнения работ по муниципальному контракту был - декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Главное управление по капитальному строительству" (ГлавУКС) готово обратиться в прокуратуру, если строящиеся в Нижнем Новгороде детсады не сдадут в срок.