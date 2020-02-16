Звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" получат 45 ветеранов Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" получат 45 ветеранов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля.

В ходе заседания, директор департамента по соцполитике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко представила соответствующие изменения в положение о присвоении звания.

Памятные знаки будут вручены ветеранам к Дню Победы, а не к Дню города, как это происходило раньше.

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы выплатят по 75 тысяч рублей.