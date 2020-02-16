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Звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" получат 45 ветеранов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля.
В ходе заседания, директор департамента по соцполитике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко представила соответствующие изменения в положение о присвоении звания.
Памятные знаки будут вручены ветеранам к Дню Победы, а не к Дню города, как это происходило раньше.
Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы выплатят по 75 тысяч рублей.
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