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Общество

Звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" получат 45 ветеранов

18 февраля 2020 16:44  [74] Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" получат 45 ветеранов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля.

В ходе заседания, директор департамента по соцполитике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко представила соответствующие изменения в положение о присвоении звания.

Памятные знаки будут вручены ветеранам к Дню Победы, а не к Дню города, как это происходило раньше.

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы выплатят по 75 тысяч рублей.

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