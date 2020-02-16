Сроки завершения капремонта в нижегородской гимназии №1 перенесли Общество

Сроки завершения капремонта в нижегородской гимназии №1 перенесли. Как сообщили в Главном управлении по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС), это связано с тем, что в учебном учреждении полностью поменяют систему отопления.

Как пояснили в ГлавУКСе, в процессе выполнения капитального ремонта гимназии №1 было установлено, что система отопления нуждается в замене. В связи с этим требуется внести изменения в проектно-сметную документацию и продлять срок выполнения работ.

На собрании родителям учеников гимназии №1 было предложено завершить работы по капремонту в марте или полностью заменить систему отопления, и тогда дети смогут вернуться в гимназию только в сентябре 2020 года. Второй вариант и поддержали родители.

По информации ГлавУКСа, в настоящее время в гимназии №1 полностью заменены окна, идет монтаж электрики и замена канализации. Также подрядчику предстоит выполнить ремонт фасада и кровли. Кроме того, будет установлена новая автоматизированная пожарная сигнализация.

Отметим, что изначально завершить работы планировалось в середине февраля этого года. Гимназия была закрыта на капремонт в октябре прошлого года. С того момента гимназисты временно обучаются во втором корпусе гимназии №1, лицее №8 и гимназии №13.

Добавим, что сроки ремонта в гимназии № 1 неоднократно переносили. В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году и работы продлятся почти год.