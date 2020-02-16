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Общество

Метровые снежные валы выявили прокуроры на дорогах Вачи в ходе проверки

20 февраля 2020 09:34  [344] Общество

Метровые снежные валы выявили прокуроры на дорогах Вачи в ходе проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 февраля 2020 года.

Установлено, что проезжая часть улиц Зеленая, Кооперативная, Мичурина, Новоспортивная р.п. Вача от снега не очищены; вдоль улиц Больничная и Советская на дорогах сформированы снежные валы высотой более 1 метра и ближе 5 метров от пешеходных переходов.

Вывоз снега в специально подготовленные места для приема снега не осуществляется, что приводит к скапливанию снега при очистке улиц, сужению дорог, образованию колеи, и как следствие, к снижению пропускной способности дорог.

Кроме того, районной администрацией контроль за исполнением условий муниципального контракта на оказание услуг по расчистке дорог от снега не осуществляется, что влечет нарушение законодательства о контрактной системе.

По результатам проверки прокуратурой района главе администрации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района.

Ранее прокуратура внесла подрядчику представление за плохую уборку снега в Московском районе.

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