Метровые снежные валы выявили прокуроры на дорогах Вачи в ходе проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 февраля 2020 года.
Установлено, что проезжая часть улиц Зеленая, Кооперативная, Мичурина, Новоспортивная р.п. Вача от снега не очищены; вдоль улиц Больничная и Советская на дорогах сформированы снежные валы высотой более 1 метра и ближе 5 метров от пешеходных переходов.
Вывоз снега в специально подготовленные места для приема снега не осуществляется, что приводит к скапливанию снега при очистке улиц, сужению дорог, образованию колеи, и как следствие, к снижению пропускной способности дорог.
Кроме того, районной администрацией контроль за исполнением условий муниципального контракта на оказание услуг по расчистке дорог от снега не осуществляется, что влечет нарушение законодательства о контрактной системе.
По результатам проверки прокуратурой района главе администрации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района.
Ранее прокуратура внесла подрядчику представление за плохую уборку снега в Московском районе.
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