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Культура и отдых

Горадминистрация пытается продать инвестору свою долю в к/т Импульс

20 февраля 2020 15:14  [99] Культура и отдых

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода пытается продать инвестору свою долю в кинотеатре "Импульс" (пр.Гагарина, 192 А, А1). Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе заседания профильной комиссии 20 февраля 2020 года.

Она пояснила, что муниципалитету принадлежит 8/25 долей кинотеатра, а именно 924 кв.м. Инвестору ООО "ФСР-НН" - 17/25 долей, то есть 1963 кв.м.

Договор аренды этого здания был заключен в 2002 году. Далее в отношение объекта заключен инвестиционный контракт по его капитальному ремонту. В результате было зарегистрировано право общедолевой собственности.

На сегодняшний день ООО "ФСР-НН" накопила почти 13 млн рублей долгов перед городом за пользование его долей.

Светлана Помпаева рассказала, что администрация Нижнего Новгорода неоднократно предлагала собственнику выкупить долю города. Но собственник отказывается, считая цену слишком высокой.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде 16 раз.

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