Более 13 млн рублей направят на ремонт музеев в историко-художественном комплексе Балахны Общество

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Более 13 млн рублей направят на ремонт музеев в историко-художественном комплексе Балахны. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету Заксобрания региона 20 февраля 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Глеб Никитин, в ходе визита в Балахнинский район, посетил музеи в историко-художественном комплексе Балахны. Планируются ремонтные работы в музеях "Усадьба Худякова" и "Дом Плотникова". Депутаты нижегородского Заксобрания поддержали инициативу Глеба Никитина

В частности, предстоит отреставрировать фасад Дома Худякова – это одно из самых красивых исторических зданий в Балахне, построенных в стиле "провинциального" барокко, цокольный этаж ещё одного купеческого особняка – Дома Плотникова. Также в эту сумму входит текущий ремонт здания балахнинского районного дома культуры, входящий в ансамбль площади Дзержинского.

Напомним, что Нижегородская область получила из федерального бюджета 1 млрд 288 млн рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в Нижнем Новгороде в преддверии 800-летия города. Соответствующее увеличение доходной и расходной части бюджета Нижегородской области поддержали депутаты регионального Заксобрания на декабрьском заседании.

Как подчеркнул Глеб Никитин, сохранение объектов культурного наследия – непосильная ноша для бюджетных учреждений, которые там находятся, тем более что их прямой функционал – оказывать людям государственные, социальные услуги. Всего за два года планируется отремонтировать около 70 нижегородских объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности. В большинстве этих зданий сегодня располагаются социальные учреждения. В зданиях нужно провести ремонт фасадов, в некоторых из них – обновление кровель, работы по гидроизоляции и фрагментарное усиление фундаментов, местами – ремонт инженерных сетей. Средства областного бюджета необходимы для подготовки проектно-сметной документации, чтобы впоследствии выполнить реставрацию за счёт уже полученных федеральных средств.

По состоянию на сегодняшний день, в Нижегородской области на государственной охране находится 3 тысячи 545 объектов культурного наследия, из них: 1262 - федерального значения, включая 945 объектов археологического наследия; 2250 - регионального значения и 33 - местного (муниципального) значения.