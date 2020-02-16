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Несовершеннолетняя Валерия Сомова пропала в Нижнем Новгороде. Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", она ушла из дома по ул. Геройская 22 февраля 2020 года и пропала.
Приметы пропавшей: плотного телосложения, рост 160 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Была одета в салатовую куртку, черную джинсовую куртку, черные леггинсы, обута в черные кроссовки.
Сообщить информацию о местонахождении Валерии можно по телефону 8(831)28-38-200 или 102.
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