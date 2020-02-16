Несовершеннолетняя Валерия Сомова пропала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Несовершеннолетняя Валерия Сомова пропала в Нижнем Новгороде. Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", она ушла из дома по ул. Геройская 22 февраля 2020 года и пропала.

Приметы пропавшей: плотного телосложения, рост 160 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Была одета в салатовую куртку, черную джинсовую куртку, черные леггинсы, обута в черные кроссовки.

Сообщить информацию о местонахождении Валерии можно по телефону 8(831)28-38-200 или 102.