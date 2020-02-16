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Происшествия

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка в Канавинском районе

26 февраля 2020 10:32  [393] Происшествия

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка в Канавинском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 8-летнего мальчика 25 февраля 2020 года около 12:50 рядом с домом № 141А по ул. Гордеевской. Выясняются все обстоятельства.

Ребенок, учащийся 2 класса, после ДТП был отпущен.

Ранее ГИБДД разыскивала двух других водителей, по вине которых пострадали нижегородцы.

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