ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка в Канавинском районе Происшествия

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка в Канавинском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 8-летнего мальчика 25 февраля 2020 года около 12:50 рядом с домом № 141А по ул. Гордеевской. Выясняются все обстоятельства.

Ребенок, учащийся 2 класса, после ДТП был отпущен.

Ранее ГИБДД разыскивала двух других водителей, по вине которых пострадали нижегородцы.