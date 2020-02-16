Стартовал новый конкурс "Лидеры России. Политика" Политика

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового конкурса для будущих политиков и законотворцев "Лидеры России. Политика" на платформе "Россия — страна возможностей". Об этом он заявил на пресс-брифинге 25 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства области.

Сергей Кириенко представил всероссийский конкурс, пояснив, что это отдельное направление проекта "Лидеры России", оно предназначено для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то "с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя — только люди могут избирать".



Регистрация на конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса, далее пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте.

Ранее сообщалось, что три нижегородца вышли в финал основного конкурса "Лидеры России 2020".