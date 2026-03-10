Нижегородского сенатора Дмитрия Краснова включили в комитет СФ по обороне Политика

Сенатор РФ от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет СФ по обороне и безопасности. Такое решение было принято на 608-м заседании Совета Федерации, состоявшемся в марте.

Напомним, что в январе 2026 года Александр Вайнберг написал заявление об уходе с поста сенатора по собственному желанию. По данным спикера ЗСНО Евгения Люлина, экс-политик отправился на СВО. В феврале депутаты областного парламента одобрили кандидатуру Краснова на пост сенатора от Нижегородской области. По словам Люлина, это решение стало непростым, но самым верным.

Еще один сенатор от Нижегородской области, Ольга Щетинина, входит в комитет Совфеда по науке, образованию и культуре.