Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Нижегородского сенатора Дмитрия Краснова включили в комитет СФ по обороне

10 марта 2026 14:14

Сенатор РФ от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет СФ по обороне и безопасности. Такое решение было принято на 608-м заседании Совета Федерации, состоявшемся в марте. 

Напомним, что в январе 2026 года Александр Вайнберг написал заявление об уходе с поста сенатора по собственному желанию. По данным спикера ЗСНО Евгения Люлина, экс-политик отправился на СВО. В феврале депутаты областного парламента одобрили кандидатуру Краснова на пост сенатора от Нижегородской области. По словам Люлина, это решение стало непростым, но самым верным. 

Еще один сенатор от Нижегородской области, Ольга Щетинина, входит в комитет Совфеда по науке, образованию и культуре. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
