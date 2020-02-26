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Общество

Пропавшую в Нижнем Новгороде девочку-подростка нашли живой сотрудники полиции

26 февраля 2020 18:47  [60] Общество

Фото: ПСГ "Рысь"

Пропавшая в Нижнем Новгороде 13-летняя Вероника Малышева найдена живой. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".

Поисково-спасательный центр не уточняет, при каких обстоятельствах пропала и найдена девочка, но 25 февраля ее видели на остановке "Сормовский парк". В комментариях к данному сообщению нижегородцы говорили, что Вероника - из приюта.

"Найдена, жива. Всем спасибо за помощь в поиске и распространение информации! Найдена сотрудниками полиции", - сообщает ПСЦ "Рысь".

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек, которые пропали еще в 2018 году.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года, находясь в Кстовском районе уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.

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