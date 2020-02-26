Житель Кулебак пытался украсть принадлежащие "Русполимету" железнодорожные рельсы Общество

Фото: Андрей Детцель

Житель Кулебак пытался украсть принадлежащие ПАО "Русполимет" железнодорожные рельсы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 февраля 2020 года.

Судом установлено, что 7 июля 2019 года 46-летний неработающий мужчина предложил своему 15-летнему пасынку совершить кражу фрагмента железнодорожных рельс, находящегося в местах общего доступа и принадлежащего ПАО "Русполимет", пообещав материальную выгоду.

Подросток согласился. В этот же день они попытались совершить кражу, но были обнаружены и задержаны сотрудниками полиции.

Суд назначил мужчине наказание – 1,5 года условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор по ч.1 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что другого жителя Кулебак задержали за кражу более 2 тонн рельсов.