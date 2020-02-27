Нижегородская корпорация развития сопровождает инвестиционный проект по строительству Центра ядерной медицины Общество

Нижегородская корпорация развития сопровождает инвестиционный проект по строительству Центра ядерной медицины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, ГК "МедИнвестГрупп" построит комплекс позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ - Центр ядерной медицины в Приокском районе Нижнего Новгорода. Он будет включать циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер.

По словам генерального директора АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимура Халитова, проект отвечает основным принципам нацпроекта "Здравоохранение".

"Реализация проекта позволит повысить качество оказания медицинской помощи для нижегородцев путем внедрения новейших медицинских технологий и снизить смертность от онкологических заболеваний", - сказал он.

В свою очередь, президент ГК "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов отметил, что после запуска центра в эксплуатацию пациенты Нижегородской области смогут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий.

Ожидается, что центр начнет работать к концу 2023 года. Объём инвестиций в реализацию проекта составит 1 млрд рублей. В организации планируется создать 46 новых рабочих мест.

Напомним, что в сентябре 2019 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление ООО "ПЭТ-Технолоджи" (ГК "МедИнвестГрупп") участка под строительство Центра ядерной медицины.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что задача правительства — создать в регионе полноценную систему борьбы с онкологическими заболеваниями, которая будет включать в себя профильные учреждения всех уровней.

"В течение года в области откроется четыре новых центра амбулаторной онкологической помощи. Это серьезно расширит возможности по выявлению и лечению этой группы заболеваний", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года земельный совет также одобрил предоставление участка под строительство центра ядерной медицины в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

СПРАВКА

ГК "МедИнвестГрупп" — российская компания, занимающаяся развитием масштабных медицинских проектов на федеральному ровне.

ПЭТ/КТ - эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ позволяет увидеть начало болезни, а это значит, что помощь к пациенту придет раньше. Метод сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ) и позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.