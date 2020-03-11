Мужчина провалился под лед на Гребном канале в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина провалился под лед на Гребном канале в Нижнем Новгороде утром 13 марта 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На место происшествия на набережной Гребного канала, в районе дома № 109, незамедлительно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда. Мужчину удалось спасти.

С диагнозом "переохлаждение" его доставили в больницу № 5.

Спустя два часа, в акватории Гребного канала еще двоим мужчинам потребовалась помощь спасателей. Лёд, на котором они ловили рыбу, треснул. Они оказались отрезанными от берега. Их также спасли, помощь медиков не потребовалась.

Напомним, пять мостов подтоплены в Нижегородской области.