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Экономика

Инвестпроект по строительству Центра ядерной медицины в Нижнем Новгороде получил статус социального

13 марта 2020 13:31  [69] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инвестиционный проект по строительству Центра ядерной медицины (комплекса позитронно-эмиссионной томографии) в Нижнем Новгороде получил статус социального. Такое решение было принято на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 13 марта 2020 года.

Комплекс будет располагаться в Приокском районе по адресу: Анкудиновское шоссе, 1. Площадь участка - 4,5 тысяч кв.м. Строительством займется ООО "ПЭТ-Технолоджи". Объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.

"Признание проекта социальным освобождает инвестора от взносов за коммунальную инфраструктуру", - пояснил заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление ООО "ПЭТ-Технолоджи" (ГК "МедИнвестГрупп") участка под строительство Центра ядерной медицины в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что нижегородская корпорация развития сопровождает инвестиционный проект по строительству Центра ядерной медицины.

Президент ГК "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов отмечал, что после запуска центра в эксплуатацию пациенты Нижегородской области смогут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий.

Ожидается, что центр начнет работать к концу 2023 года.

СПРАВКА
ГК "МедИнвестГрупп" — российская компания, занимающаяся развитием масштабных медицинских проектов на федеральному ровне.

ПЭТ/КТ - эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ позволяет увидеть начало болезни, а это значит, что помощь к пациенту придет раньше. Метод сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ) и позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.

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