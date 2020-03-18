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Происшествия

Еще один оползень сошел на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде

19 марта 2020 10:45  [186] Происшествия

Фото: из соцсети Facebook

Еще один оползень сошел на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава города Владимир Панов утром 19 марта 2020 года.

"Несколько минут назад сошел еще небольшой оползень. Вода, несмотря на то, что еще вчера были перекрыты все водоводы, продолжает сочиться, что говорит о том, что она продолжает откуда-то поступать. Возможно, это вторая авария или линза, оставшаяся с первого раза", - рассказал он.

Владимир Панов также добавил, что пробы воды отправлены на анализ в лабораторию, чтобы узнать, откуда она поступает: из коммуникаций "Теплоэнерго", "Нижегородского водоканала" или же это грунтовые воды.

Кроме того, будут демонтированы столбы в зоне схода грунта во избежание падения на проезжую часть.

Открывать движение транспорта пока небезопасно. На время уборки грунта с проезжей части и до окончания работ принято решение о полном закрытии движения по Похвалинскому съезду. Часть автобусов пустили по метромосту. 

Укрепление склона займет несколько дней. Нужно будет делать подпорную стенку, бурить и ставить сваи.

Первый оползень на съезде сошел вечером 18 марта.

По словам главы города, одна из возможных причин оползня на Похвалинском съезде – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского.

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