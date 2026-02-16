ФСБ накрыла подпольных оружейников в Нижегородской области Происшествия

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность подпольных оружейников в ряде регионов страны, в том числе в Нижегородской области. О результатах операции 16 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в декабре 2025 года – январе 2026 года силовики установили факты незаконного изготовления и распространения оружия в 37 субъектах РФ.

В рамках мероприятий пресечена противоправная деятельность 86 человек.

Во время обысков изъято 124 единицы оружия. Среди них 73 винтовки, карабина и ружья, 40 пистолетов и револьверов, 11 автоматов и пять гранатометов. Также обнаружены 36 гранат, более 19,6 кг тротила и пороха, свыше 15 тысяч патронов.

Кроме того, прекращена работа 19 подпольных мастерских, где, по данным ФСБ, изготавливалось оружие.

