Происшествия

Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Лысковском округе

16 февраля 2026 18:00 Происшествия
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Лысковском округе

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области расследуют гибель двоих детей, которые стали жертвами пожара. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, пожар вспыхнул сегодня в частном доме в деревне Трофимово Лысковского района. В огне погибли пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

На место сразу выехали следователи Лысковского межрайонного следственного отдела и криминалисты областного управления СК. Сейчас они осматривают дом, опрашивают очевидцев и собирают все необходимые материалы.

Чтобы понять, из-за чего начался пожар и что именно стало причиной гибели детей, назначены судебные экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Проверку по факту случившегося организовала и прокуратура Нижегородской области. Надзорное ведомство оценит, как исполнялось законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в каких условиях жили и воспитывались дети.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о гибели девушки из-за схода наледи в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о гибели девушки из-за схода наледи в Нижнем Новгороде.

