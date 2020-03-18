Нижегородская епархия хочет разместить духовный центр в бывшем детсаде на ул. Поющева Общество

Здание бывшего детского сада Фото: с сайта google.ru/maps

Нижегородская епархия хочет разместить духовный центр в здании бывшего детского сада на ул. Поющева,13а в Автозаводском районе. Как сообщает пресс-служба Гордумы, этот вопрос рассматривался на заседании комиссии Думы по имуществу и земельным отношениям 19 марта 2020 года.

В ходе заседания председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева пояснила, что речь идет о нежилом здании площадью 707,2 кв.м. Оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии и неоднократно выставлялось на продажу за 13 млн рублей вместе с земельным участком. Однако заявок не поступало.

Нижегородская епархия обратилась в администрацию города с предложением провести капитальный ремонт здания и благоустроить прилегающую территорию. Объект планируется использовать для религиозного воспитания, благотворительной и культурно-просветительской деятельности.

Депутат Юрий Яшенков рассказал, что первоначально в этом муниципальном здании располагался детский сад, затем его арендовала коммерческая организация.

"Вся инфраструктура детского сада была демонтирована, здание внутри было перепланировано под офисные помещения. Поэтому сделать из него детский сад будет проблематично. Раньше здание было отличным, а теперь грустно смотреть на его плачевное состояние", - отметил Юрий Яшенков.

Депутаты обратили внимание, что земельный участок под зданием может быть использован под строительство другого социального объекта, так как он находится внутри жилого района. Они сделали соответствующий запрос в районную администрацию и департамент архитектуры.

Решение вопроса о передаче здания епархии в безвозмездное пользование отложено.

Ранее нижегородская администрация назвала сроки сдачи девяти пристроев к детским садам.

Cрок ввода в эксплуатацию детского сада в мкр.Бурнаковский недавно вновь перенесли.