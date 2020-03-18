Изменения по стоянке грузового транспорта введут на участке ул.Молитовской в Нижнем Новгороде Общество

Изменения по стоянке грузового транспорта введут на участке ул.Молитовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода".

С 24 марта 2020 года на участке улицы Молитовской в районе территории пивзавода "Волга" на стороне жилой застройки уменьшится зона действия дорожных знаков, ограничивающих остановку грузового транспорта.

Как отметили в центре, решение было принято в связи с обращениями граждан.

Центральная диспетчерская служба просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, на этой неделе работу светофоров на Бурнаковской изменили для снижения пробок.