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Общество

Работу светофоров на Бурнаковской в Нижнем Новгороде изменили для снижения пробок

19 марта 2020 11:16  [277] Общество

Работу светофоров на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде изменили для снижения пробок. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД").

По словам специалистов, разрешающий сигнал светофоров на выезде из микрорайона Бурнаковского увеличен на 6 секунд. Работы проведены для увеличения пропускной способности выезда из микрорайона. По данному вопросу жители обратились в сообщество "Город без пробок".

В марте этого года режим работы еще двух светофоров также изменился. Так, разрешающий сигнал светофора по улице Адмирала Нахимова увеличен на 5 секунд (на пересечении улиц Глеба Успенского и Адмирала Нахимова). Также на 13 секунд увеличен разрешающий сигнал светофора по улице Генерала Ивлиева (на пересечении улиц Героя Быкова и Генерала Ивлиева).

Ранее "Зеленую волну" светофоров создали на улице Ванеева и пр.Гагарина. Работу светофоров на двух нижегородских перекрестках по направлению ул.Черняховского - ул.Ярошенко - ул.Героя Рябцева изменили также для снижения пробок.

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