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Экономика

Депутаты нижегородской Думы одобрили изменения в бюджет

27 марта 2020 16:23  [41] Экономика

Городская Дума одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год. Напомним, мартовское заседание проходило в дистанционном режиме и голосование по вопросам проводилось с применением опросного листа.

В течение марта департамент финансов администрации города дважды выносил на рассмотрение постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике вопросы о внесении изменений в бюджет города на текущий год.

Одним из источников увеличения доходной части бюджета стало восстановление межбюджетных трансфертов 2019 года в сумме 104,5 млн рублей. Средства предназначены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (48,5 млн рублей), на строительство детских садов в микрорайонах Мещерское озеро и Бурнаковский, а также ясельных пристроев к девяти детским садам, строящимся в рамках нацпроекта "Демография" (38,5 млн рублей), на строительство школы в микрорайоне "Цветы" (10,9 млн рублей), на капитальный ремонт детских садов №68 на улице Есенина и №453 на улице Трамвайная в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области (3,8 млн рублей).

Межбюджетные трансферты в размере 75,3 млн рублей предназначены на капитальный ремонт 22 детских садов (63,8 млн рублей), на разработку проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия, проводимой в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода (7,7 млн рублей), на ремонт библиотек (3,3 млн рублей) и на капитальный ремонт школы № 168 (0,5 млн рублей).

Кроме того, Нижнему Новгороду выделены межбюджетные трансферты в размере 13,5 млн рублей на финансирование дополнительных работ 1 этапа развития территории парка Победы и в размере 3 млн 946,7 тыс. рублей – на прокладку части ливневого коллектора на территории Нижегородского Кремля. Голосование по этому вопросу проводилось также заочно с применением опросного листа.

После корректировки основных параметров доходы составили 36 млрд 40 млн рублей, расходы – 36 млрд 216 млн рублей, дефицит – 175,6 млн рублей.

Напомним, по итогам февральских поправок бюджет Нижнего Новгорода вновь стал дефицитным. Соответственно, в марте эта тенденция сохранилась.

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