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Общество

Квартал ветеранов благоустроят на "Нижегородском" кладбище до конца мая

06 апреля 2020 16:00  [37] Общество

Квартал ветеранов благоустроят на муниципальном кладбище "Нижегородское" до конца мая 2020 года. Информация об этом содержится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода разместил электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется выполнением работ по благоустройству с устройством пешеходных дорожек в квартале Ветеранов. Речь идет о II очереди кладбища и о территории, где расположены существующие захоронения.

Подрядчик должен будет разработать грунт вручную в траншеях глубиной до двух метров без креплений с откосами, а также устроить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка и щебня.

Начальная максимальная цена контракта – 2,2 млн рублей. В качестве источника финансирования указан муниципальный бюджет.

Итоги аукциона будут подведены 13 апреля. Работы по условиям контракта должны быть выполнены до 27 мая, гарантийный срок — два года.

Напомним, нижегородский сквер на пл.Сенной получил имя генерал-майора Ракутина.

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