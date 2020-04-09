Нижегородский Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к празднованию Пасхи Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к празднованию главного христианского праздника – Воскресения Христова или Пасхи, который православные будут отмечать 19 апреля.

Традиционными продуктами пасхального стола являются яйца, куличи и творожная пасха. Региональное управление Роспотребнадзора подготовило советы, как правильно выбрать необходимые продукты.

Покупка яиц

Яйца должны быть гладкими, ровными, иметь равномерный окрас и правильную форму. На скорлупе не должно быть следов крови, птичьего помета, перьев, а также повреждений. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли - с рук и автомашин.

Дома хранить яйца следует только в холодильнике, что позволит избежать размножения микроорганизмов, в том числе патогенных. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц - от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

Если же вы предпочитаете покупать продукцию на рынке, то обязательно поинтересуйтесь наличием документа, подтверждающего, проверку продукта ветеринарной лабораторией, а также информацией о дате изготовления и адресе изготовителя.

Приготовление яиц

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллезом.

Если вы решили покрасить пасхальные яйца, следует помнить, что для окрашивания безопаснее всего использовать луковую шелуху. При использовании пищевых красителей, на потребительской упаковке красителя должны быть: знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, информация об изготовителе, дата выработки, состав красителя, условия хранения и срок годности.

Покупка творога

При выборе творога необходимо обратить внимание на внешний вид продукта, его запах и консистенцию.

1. Внешний вид творога - должна быть однородная белая масса с оттенком кремовости или легкой желтизны. Голубоватый оттенок или серый – признаки некачественного продукта или фальсификата.

2. Запах - запах молочного продукта с легкой степенью кислотности, резкий кислый запах – признак несвежести творога, не допустим и запах плесени.

3. Консистенция - творог должен быть однородной массой без крошек, в том числе и обезжиренный продукт.

При покупке творога в упаковке внимательно изучаем этикетку

1) На этикетке смотрим наименование производителя. Доверяем известным производителям, производство которых размещено в вашем или ближнем регионе, так как от времени доставки зависит качество продукции.

2) Смотрим на дату изготовления. Выбираем творог, дата производства которого ближайшая, до 72 часов. Несвежий творог, неправильные условия хранения и транспортировки и производства представляют опасность для здоровья.

3) Обращаем внимание на срок реализации продукта. В случае с творогом это 72 часа (3 суток) со дня изготовления. При более длительных сроках реализации творог теряет две трети своих полезных свойств, даже если и сохраняет вкусовые свойства.

4) Для тех, кто внимательно следит за весом, выбираем продукт с минимумом жиров, т.е. диетический творог.

5) Проверяем состав продукта. Шрифт должен быть разборчивым и читабельным, а в натуральном продукте должны быть указаны только натуральные ингредиенты. В идеале творог должен иметь в своем составе только молоко, но допускается еще наличие закваски. Наличие растительных жиров и консервантов свидетельствуют о том, что перед Вами не творог, а творожный продукт.

Напомним, что с 15 по 19 апреля во всех православных храмах и монастырях Нижегородской области богослужения будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Прихожане в храм допускаться не будут. Богослужения будут транслироваться онлайн. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионе. Также запрещается посещение кладбищ.

Ранее председатель преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной.