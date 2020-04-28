Боновые сооружения для сбора нефтепродуктов установили в Бурнаковской низине Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Боновые сооружения для сбора нефтепродуктов установили в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации пресс-службы, наличие данных сооружений установил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, который провел на территории Бурнаковоской низины выездное совещание по мерам, предпринимаемым для недопущения попадания нефтепродуктов в Волгу.

"По результатам осмотра установлено, что в сбросном канале Сормовской ТЭЦ были смонтированы боновые сооружения для сбора нефтепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этом районе на поверхности Волги периодически появляются нефтяные пятна. Из-за этого в Нижнем Новгороде неоднократно вводили режим чрезвычайной ситуации. Что бы выяснить причину появления нефтяных пятен регион привлек специалистов "Института водных проблем Российской академии наук". Они обследовали данную территорию в три этапа путем отбора проб поверхностных грунтов, грунтовых вод из скважин, а также пробы донных отложений и поверхностных вод прудов.

По результатам обследования установлены наиболее загрязненные участки в районе Сормовской ТЭЦ и бывшей нефтебазы.

Денис Егоров напомнил, что региональное министерство экологии направило заявку в минприроды России о включении загрязненных участков Бурнаковской низины в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

"Включение данного объекта в ГРОНВОС позволит нам рассчитывать на то, что на его очистку выделят федеральные средства в рамках национального проекта "Экология". Со своей стороны мы предпримем все возможные действия для этого. Также специалисты Российской академии наук по итогам проведенного исследования предложили технологии рекультивации объекта, которые в дальнейшем они могут лечь в основу проекта очистки", - сказал Денис Егоров.

Специалисты РАН предложили такие технологии рекультивации территории как очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха береговой полосы и прибрежной зоны при помощи растений, так и откачку плавающей пленки из грунтовых вод и выборочную выемку особо загрязненных грунтов.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.